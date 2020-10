tmw Sirene dalla Serie A per Asamoah: c'è la Sampdoria. Poi Ligue1 e Premier

vedi letture

Fra gli svincolati di lusso attualmente a disposizione sul mercato c'è sicuramente Kwadwo Asamoah. Il laterale ghanese si è svincolato nelle ultime ore della passata sessione di trattative dal contratto con l'Inter e adesso è alla ricerca di una nuova avventura da protagonista, visto soprattutto il perfetto recupero sul piano fisico dall'infortunio che ne ha minato il rendimenti nei mesi scorso. A tal proposito nelle scorse ore per l'ex Juve era emersa la pista Brescia in Serie B, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la pista da considerarsi più calda porta ancora in Serie A ed in particolare alla Sampdoria.

Non mancano, però, anche delle ipotesi all'estero con un club di Ligue 1 e uno di Premier League già attive sul giocatore classe 1988.