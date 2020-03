tmw Siviglia, annullata la conferenza stampa pre-Roma di Lopetegui

Julen Lopetegui non interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Roma in Europa League, ma concederà solo una intervista ai canali ufficiali del club. È l'ennesima risposta all'emergenza Coronavirus che imperversa sull'Europa: ricordiamo che a tutt'ora, la squadra di Fonseca non sa come raggiungere l'Andalusia per la disputa della gara d'andata.