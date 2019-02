Fonte: Dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la conferenza stampa che ha visto protagonisti Machin e Jesus Navas, il Siviglia è sceso sul terreno di gioco dell'Olimpico per la classica rifinitura della vigilia della sfida di domani contro la Lazio, valida per i sedicesimi di Europa League. Prime indicazioni sulle scelte del tecnico degli andalusi, che dovrebbe schierare il seguente 11: Vaclik; Navas, Mercado, Kjaer, Gomez, Arana; Banega, Amadou, Vazquez; Ben Yedder, Munir. Panchina, dunque, per André Silva.