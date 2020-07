tmw Siviglia, occhi su Pulgar: può partire dalla Fiorentina, piace a Monchi

vedi letture

Il Siviglia torna su Pulgar, dopo che la scorsa stagione lo stesso Monchi aveva condotto più sondaggi per il centrocampista cileno. Nella passata estate la Fiorentina era riuscita ad anticipare tutti quanti versando la clausola rescissoria di 11 milioni di euro, anche a sorpresa. L'annata non è stata delle migliori e gli arrivi di Amrabat e Duncan - che nelle intenzioni sarebbero perfetti in un 4-2-3-1 - potrebbero costare il posto da titolare.

15 MILIONI - Da parte sua la Fiorentina non ha inserito fra gli incedibili Pulgar. Vero è che non verrà riscattato Badelj, considerato troppo spesso simile al cileno. Però d'altro canto se dovesse arrivare un'offerta in grado di dare una plusvalenza alla società viola non ci sarebbero grosse problematiche nel privarsene. A Monchi il profilo piace e sarebbe il giocatore giusto per il 4-3-3 di Lopetegui.