TMW - Siviglia, osservatore assiste a Milan-Udinese: l'obiettivo è De Paul

Un emissario del Siviglia ha osservato con attenzione Milan-Udinese per Rodrigo De Paul, centrocampista argentino che in Spagna ha già vestito la maglia del Valencia, con poco successo. Il fantasista ha destato buona impressione ed è nel mirino di Monchi, che ha già potuto saggiarne le qualità durante il suo periodo in Italia, alla Roma.

C'È L'INTER - A fine gennaio c'è stato un incontro con l'Udinese per capire la possibilità di anticipare tutti, ma la forbice della richiesta era di circa 7 milioni, tra i 18 della proposta e i 25 cash, scontabili con l'inserimento di un paio di Primavera. La valutazione intanto è cresciuta e l'Udinese ne vuole 30, anche in virtù della doppietta contro l'Empoli. Sul suo profilo ci sono anche Milan e Juventus, più distanti, e la stessa Roma.