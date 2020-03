tmw Siviglia-Roma, l'ex biancorosso Carrico: "EL la nostra competizione, ma giallorossi forti"

Intervistato in esclusiva da TMW in quello che sarebbe dovuto essere il giorno di Siviglia-Roma, l'ex vice-capitano degli andalusi Daniel Carriço ha parlato così del doppio confronto di Europa League (ottavi di finale) tra andalusi e capitolini: "Non c'è un favorito, e non lo dico per essere banale. L'Europa League è la competizione del Siviglia, ricorderò sempre con grande piacere le nostre tre vittorie consecutive dal 2013 al 2016. Anche la Roma però è una squadra di alto livello, con tanti calciatori di qualità all'interno della sua rosa. È chiaro poi che, se dovessero giocare le due gare a porte chiuse o in uno stadio neutro, neanche il fattore campo potrebbe influire più di tanto a favore dell'una o dell'altra", le parole del nuovo difensore del Wuhan Zall FC in attesa di conoscere la data del recupero della gara inizialmente in programma stasera al Sánchez-Pizjuán.