TMW - Skorupski: "Europa? Restiamo con i piedi per terra"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha parlato in zona mista dopo la vittoria per 3-2 ottenuta sul campo della Roma: "Se avessimo vinto 3-0 sarebbe stata la gara perfetta. A parte gli scherzi, abbiamo fatto tutti bene, una bella partita. Vogliamo continuare così".

Pensate all'Europa?

"È un po' presto, dobbiamo restare con i piedi per terra. Un anno fa stavamo messi male, poi siamo arrivati decimi. Ora siamo sesti ma devono giocare ancora tutti. Vedremo alla fine della giornata".

Il Bologna cerca sempre di essere padrone del campo. Quanto ti aiuta?

"Ci piace attaccare e spesso subiamo più gol perché rischiamo qualcosa. Per ora sta andando bene, per fortuna. Poi il mister in panchina ci dà sempre una carica in più. Si può vincere solo dando il massimo, mostrando grande attenzione"