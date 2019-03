TMW - Skuhravy sul Genoa: "Sostituire Piatek non è facile, è unico"

Fonte: dagli inviati Andrea Piras e Lorenzo Marucci

Ospite dei microfoni di TMW a margine della partita delle Genoa Legends e le leggende della serie A, Tomáš Skuhravý parla così della gara, vissuta con la maglia rossoblù: "Non volevo giocare perché ho il ginocchio a pezzi ma vedendo gli spogliatoi e i ragazzi mi è venuta troppa voglia di scendere in campo e vestire questa gloriosa maglia".

Come vede il Genoa di Prandelli?

"Devono lavorare per trovare un attaccante, è difficile sostituire Piatek, ma sicuramente sta preparando una bella stagione l'anno prossimo. Ora ci sono due giocatori giovani, devono avere pazienza e seguire l'allenatore. Come attaccanti poi conta buttarla dentro".

La vittoria con la Juve può dare una carica importante?

"Sicuramente, non voglio sottovalutare il risultato ma la Juve ha già la testa nella Champions, metteranno tutto lì".

Su Piatek: che giocatore è?

"Ha fatto la differenza, è entrato e ha fatto tre gol. Fare gol è la migliore risposta".

A chi somiglia?

"A nessuno, è unico".

Ti manca Pato Olivera?

"E' un bravo ragazzo, compagno e giocatore, mi sono trovato benissimo con lui, oggi ci è mancato".

Il derby della Laterna sta per tornare: che ricordi hai?

"Bellissimi ricordi, conta solo vincere. ".