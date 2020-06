tmw Smalling, Mkhitaryan, Zappacosta e Kalinic finiranno la A a Roma. EL rebus per il centrale

vedi letture

Finiranno il campionato a Roma tutti e quattro i calciatori. Ok per l'Europa League per Kalinic e Zappacosta, trattativa serrata e fiducia per Smalling con lo United

Ore di trattative e accordi in casa Roma, per quanto riguarda le conferme di prestiti e giocatori in scadenza di contratto. La questione più spinosa resta Chris Smalling con il Manchester United. La società giallorossa ha l'accordo coi Red Devils per far finire il campionato al giocatore, da trovare ancora quello per l'Europa League perché gli inglesi sono ancora in corsa. A un passo la ratifica per Henrikh Mkhitaryan coi Gunners usciti dall'Europa. Ok con Chelsea e Atletico Madrid: restano a Roma fino alla fine dell'Europa sia Davide Zappacosta che Nikola Kalinic.