tmw Sordo ricorda Vatta: "Mi ha fatto crescere come uomo. Non lo dimenticherò"

vedi letture

Gianluca Sordo, uno dei prodotti del settore giovanile del Torino (poi fu anche campione europeo under21) ha ricordato Sergio Vatta, scomparso oggi ad 82 anni: "Notizia bruttissima, era il nostro grande allenatore. Lo ringrazio, per la mia crescita come giocatore e soprattutto come uomo. E' stato fondamentale. Eravamo giovani nel pensionato del Toro ed era facile distrarsi. Era uno tosto, duro ma aveva al tempo stesso una bontà infinita. Con lui abbiamo sempre vinto, ricordo i tornei di Viareggio ma anche tante altre competizioni nazionali. Per me è un momento molto triste, condoglianze a tutta la famiglie e lo ricorderò sempre per quel che ha fatto per me".

Clicca sotto per guardare