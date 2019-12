Fonte: dal nostro inviato, Gaetano Mocciaro

Alle ore 12 avrà inizio il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, con Juventus, Napoli e Atalanta che conosceranno la propria avversaria, mentre alle 13 via a quello di Europa League, con Inter e Roma.

A Nyon, nel quartier generale della UEFA, non arriverà nessun dirigente del club partenopeo, come sempre accade, mentre per la Juventus ci sarà come al solito Pavel Nedved. Atalanta con Antonio Percassi e Umberto Marino, mentre per l'Inter Javier Zanetti. Infine la Roma: presente il main contact Manolo Zubiria.