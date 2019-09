© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani sera l'Inter affronterà lo Slavia Praga nella prima gara del girone di Champions League. Per presentare la sfida TMW ha intervistato in esclusiva Tomas Soucek, capitano della squadra ceca e a lungo obiettivo di mercato della Fiorentina la scorsa estate. Il centrocampista si è soffermato anche sull'interesse della società gigliata: "Ogni interesse che arriva per me fa piacere. La Fiorentina è stata realmente una delle opzioni che avevo, ma insieme al club abbiamo scelto di proseguire insieme e non ho assolutamente rimpianti per questa decisione. Alle spalle abbiamo una stagione fantastica, con tre trofei vinti e i quarti di finale di Europa League raggiunti. E ora abbiamo una gara di Champions League contro l'Inter da giocare a San Siro. Cosa potrei chiedere di più...".