TMW - Spagna U21, Dani Olmo: "C'è tempo per il futuro, ora festeggiamo"

Fonte: dall'inviato a Udine, Andrea Losapio

Il centrocampista Dani Olmo, andato a segno con un gol nell'Europeo Under-21 vinto dalla Spagna contro la Germania, ha parlato ai microfoni dei media presenti nella zona mista della Dacia Arena. Queste le dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "La mia emozione è come quella di ognuno che vince: siamo felici ed orgogliosi perché tutti, noi giocatori, lo staff e la federazione, abbiamo meritato questa vittoria. Composizione eterogenea della squadra? Non è un problema, giochiamo insieme da tanti anni e ci conosciamo bene. La Spagna ha giocato il miglior calcio? Noi abbiamo vinto, quindi penso di sì. Abbiamo interpretato sempre la nostra filosofia, finché abbiamo potuto. Futuro in Italia? Vedremo, adesso è tempo di celebrare il titolo con il team, con la famiglia e gli amici. Da ogni partita impari qualcosa. La prima con l'Italia l'abbiamo persa, prima di vincere contro Belgio e Polonia per arrivare poi in finale e vincere. La Spagna ha sempre avuto buone generazioni per vincere questi titoli, ogni volta gioca per vincere. Quando conosci bene con chi stai giocando, riuscirci è sempre un po' più facile".