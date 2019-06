Fonte: Andrea Losapio

Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, ha parlato in zona mista ai microfoni di TMW dopo la vittoria della Spagna U21 agli Europei di categoria contro i pari età della Germania: “Il Re nello spogliatoio? È entrato un po’ per fare i complimenti, ma era insieme alla sua famiglia. È molto contento. Abbiamo giocatori di grandissima qualità, credo che potranno fare grandi cose. Tutti i giocatori e lo staff hanno meritato e credo che oggi abbiamo giocato molto bene. Abbiamo giocatori molto buoni, non voglio fare paragoni perché in passato abbiamo avuto Nazionali meravigliose che però non hanno vinto molto. Però è certo che ci sono giocatori molto buoni, non lo dice il nostro selezionatore che li ha voluto qui. È una magnifica occasione per il futuro loro e della Nazionale”.