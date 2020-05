tmw SPAL, avanti con gli allenamenti individuali fino all'arrivo del nuovo protocollo

vedi letture

Avanti con gli allenamenti individuali fino all’arrivo del protocollo definitivo per la ripresa degli allenamento di gruppo. Questa è la posizione che ha scelto di prendere la SPAL in questi giorni per quanto riguarda le sedute della prima squadra. L’obiettivo primario è giustamente quello di voler seguire alla lettera le disposizioni delle autorità in materia di sicurezza.