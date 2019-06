TMW - SPAL, Balzaretti riparte da Ferrara: lavorerà nel settore giovanile

Fonte: dal nostro inviato, Davide Soattin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'avventura alla Roma Federico Balzaretti è molto vicino a ripartire dalla SPAL. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione per lui è pronto un ruolo da dirigente nel settore giovanile per la prossima stagione. Lo stesso Balzaretti è stato visto in città nelle ultime ore.