TMW - SPAL, Berisha: "Importante battere la Lazio dopo due ko di fila"

Fonte: Dall'inviato Soattin

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Etrit Berisha, portiere della SPAL, dopo la vittoria contro la Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista: “Hanno avuto diverse occasioni per segnare ancora. Siamo contenti per averla ribaltata, è stato molto importante. Nel primo tempo abbiamo sofferto, nel secondo invece abbiamo messo l’anima correndo tantissimo nonostante il gran caldo. Il mister all’intervallo ci ha detto di alzarci e provare a giocarcela. Volevamo questo risultato dopo le due sconfitte nelle prime due giornate. Siamo una squadra unita e vogliamo continuare a toglierci soddisfazioni. Apprezziamo tantissimo l’appoggio dei tifosi, lo stadio è sempre pieno. Una rivincita contro la Lazio? Per me è una partita importante contro una grande squadra, non mi interessa il nome dell’avversario. La Lazio è una squadra fortissima: deve migliorare, ma ha giocatori forti che possono fare la differenza. Strakosha? Ci eravamo già visti qualche giorno fa, volevamo vincerla entrambi. Per me è un grande amico”.