Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Etrit Berisha, portiere della SPAL, in zona mista ha parlato così del pareggio contro il Genoa arrivato in rimonta: “Secondo me abbiamo giocato un buon primo tempo, nella ripresa abbiamo subito segnato ed era una partita che potevamo vincere però ci è mancato un po' di fiducia per fare questo passo in avanti. Loro hanno pareggiato e ritrovato subito la fiducia. Quando abbiamo fatto gol dovevamo andare in avanti, invece ci siamo abbassati e abbiamo preso subito la rete. È stata una batosta pesante e dovevano non prendere subito il gol. - continua il portiere – Abbiamo faticato a fare il pressing sui loro centrali e alla fine abbiamo pagato un po' di stanchezza perché ci hanno fatto correre molto. Il loro gol ci ha poi tagliato le gambe ed è stato difficile reagire come avremmo dovuto, non abbiamo avuto la forza per rialzarci e andare a segnare un altro gol. Devo rivedere l’azione del gol, ma non dovevamo prenderlo perché eravamo schiacciati, in posizione e il loro cross non era così forte. Ci siamo dimenticati del secondo palo e Sturaro ne ha approfittato. Dobbiamo sempre scendere in campo per fare i tre punti per risalire la classifica e raggiungere le altre avversarie. La classifica è ancora corta e possiamo recuperare. C’è bisogno dei tre punti e della fiducia che ne consegue”.