TMW - SPAL, Berisha: "Salvezza obiettivo difficile per tutti"

Il nuovo portiere della SPAL ha commentato il pareggio nella partita contro l'Hellas Verona, che ha disputato da titolare

Fonte: inviato a Trento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Etrit Berisha, nuovo portiere della SPAL, ha parlato così nel post-partita dell’amichevole pareggiata contro l’Hellas Verona.

Berisha, oggi giornata tranquilla?

“Si, abbiamo fatto una bella partita soprattutto in fase difensiva. Siamo ancora in preparazione e le gambe sono pesanti, ma c’è ancora il tempo per recuperare la forma fisica giusta. Siamo stati bravi a tenere alta la difesa, prendere la palla e poi giocarla. Ora dobbiamo lavorare per migliorare determinate situazioni. Questo è stato il primo vero test contro una formazione di livello e abbiamo concesso veramente poco”.

Quanto sarà difficile per la SPAL raggiungere la salvezza?

“Sarà difficile per tutti. Quest’anno tutte le squadre vogliono fare bene, si vogliono rinforzare e anche noi dovremo lottare. Le differenze si vedranno con il passare delle giornate. Noi vogliamo fare un campionato bello, vogliamo essere protagonisti. Manca poco per iniziare, ma siamo fiduciosi”.

Che ambiente hai trovato a Ferrara?

“Bello. I compagni mi hanno aiutato molto a inserirmi e mi hanno messo nella giusta condizione. Sono davvero contento”.