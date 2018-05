TMW - SPAL, Borriello: "Perso un anno di carriera. Futuro? Ho contratto"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

Si chiude una stagione complicata per Marco Borriello, arrivato alla SPAL con l'obiettivo di bissare la buona stagione di Cagliari, ma rimasto in disparte nella salvezza della squadra di Ferrara. Oggi l'attaccante napoletano è stato protagonista del Memorial Niccolò Galli: "Sono stato il primo calciatore a vincere questo premio, poi ci siamo un po' persi negli anni. Sono davvero onorato di essere qui oggi a ritirare questo premio".

Soddisfatto, comunque, per la salvezza della SPAL?

"Assolutamente, faccio i complimenti ai ragazzi e alla società per la meritata salvezza".

Che stagione è stata per il nostro campionato?

"La Juventus si sapeva che aveva una marcia in più, anche se verso la fine del campionato il Napoli ha dato una grande speranza. Ha fatto un campionato incredibile. Complimenti, i valori sono nettamente diversi. Ma questo campionato è stato bellissimo dalla testa alla coda, c'è stato un insieme di emozioni incredibili".

Vista da fuori, credi che Sarri rimarrà a Napoli?

"Si è visto ieri dalle immagini. Credo che Sarri andrà via. Da napoletano mi auguro che il presidente possa rinforzare la rosa, rispetto a Juve, Roma e Inter è un po' inferiore. Però ha un grande tecnico, spero che De Laurentiis possa prendere un grande tecnico e calciatori di valore".

La tua esclusione è dovuta a colpe tue o alla gestione della società?

"È stato un anno abbastanza particolare per me. Ho avuto difficoltà anche quando stavo bene, poi sono stato sfortunatissimo con questo infortunio. Non mi va di parlare perché non voglio alimentare polemiche, però sono stato male: ho perso un anno di carriera che nessuno mi ridarà più".

Il futuro?

"Ho un contratto con la SPAL, sono contento che sia rimasta in Serie A perché così posso giocare ancora in Serie A".

Si parla di Viviani e Lazzari come obiettivi della Fiorentina.

"Sono due calciatori di prospettiva. Viviani conosce più la categoria, ci possono stare".

Il Milan torna in Europa.

"Diciamo che Gattuso è stato bravo a raggiungere l'obiettivo dell'Europa League. Però state parlando con uno che ha vissuto il Milan quando era in testa alla classifica, in Champions".

Che giocatore è Cutrone?

"Ha fatto una stagione bellissima, è argento vivo. Non è mai domo in campo, ha un entusiasmo incredibile e gli auguro di ripetere tante stagioni a questo livello".

Immobile e Icardi dividono la vetta della classifica marcatori.

"Sono due attaccanti totalmente diversi. Immobile è un grande finalizzatore, si muove in giro per gli anni. Icardi è un grande bomber, un grande uomo d'area con grandi qualità tecniche. È veramente molto molto forte".

Cosa farà Buffon?

"Io credo che un giocatore, se ha voglia, debba continuare a giocare. Ha chiuso il ciclo alla Juventus, se sta bene e ha motivazioni non vedo perché non debba continuare a giocare".