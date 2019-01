TMW - Spal, c'è la firma del giovane Horvath

© foto di Federico De Luca

E' stato perfezionato l'accordo tra la Spal e l'ungherese Krisztofer Horvath, classe 2002. Il ragazzo, la cui operazione di trasferimento è stata conclusa dall'agente salernitano Gaetano Montalbano in collaborazione con la Star and Friends di Jozsef Vorosbarnyi, giocherà con l'Under 17 estense. Horvath, una seconda punta capace di disimpegnarsi anche da esterno d'attacco oltre che da trequartista, arriva in prestito con diritto di riscatto dallo Zalaegerszegi Torna Egylet, squadra militante in serie B ungherese (Nemzeti Bajnokság II). Per lui, in questa stagione, un centro in 14 gare.