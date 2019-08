TMW - SPAL, Cionek: "Vogliamo arrivare al campionato con la giusta fame"

Il difensore dei biancazzurri ha analizzato la vittoria sul Cesena

Fonte: inviato a Cesena

Thiago Cionek, difensore della SPAL, ha analizzato così la vittoria nell'amichevole contro il Cesena.

Sulla prestazione.

“Oggi è stata la terza volta che abbiamo giocato novanta minuti in una settimana, dopo un ritiro che è stato pesante a Valles. Però siamo andati bene, nonostante fossimo contati. Sappiamo che siamo ancora in preparazione, manca ancora qualche giorno al via del campionato e cerchiamo di essere pronti, con la fame giusta”.

Su Berisha.

“Parliamo di un giocatore esperto con esperienza internazionale. Si è inserito benissimo ed è un bravissimo ragazzo. Noi dietro cerchiamo di aiutarlo a comprendere il nostro modo di giocare, ma lui sta migliorando ogni giorno di più e sarà importantissimo per noi”.

Sulle reti subite.

“I due gol che abbiamo preso sono evitabili, ma è giusto che in amichevole si provino determinate situazioni per non farsi trovare impreparati nell’arco dell’anno. Noi comunque cerchiamo di migliorarci il più possibile e già dalla prossima settimana si inizia a fare sul serio”.