TMW - SPAL, Colombarini: "I tifosi sono la nostra forza. Testa al Cagliari"

Fonte: Davide Soattin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha parlato durante la serata con i tifosi organizzata dal club estense. Queste le sue parole raccolte da TMW: I tifosi sono la nostra forza, per portare avanti questo progetto abbiamo bisogno del sostegno della città di Ferrara e questo sostegno non è mai mancato, anzi, è aumentato. Siamo davvero contenti. Le cose sono andate sempre meglio dal punto di vista sportivo e la città si avvicinata.

Il Coni ci ha conferito il collare d’oro al merito sportivo 2019? "Ci riempie di orgoglio, non ce lo aspettavamo. È un premio per il lavoro del nostro staff in tutti questi anni".

I prossimi impegni? "Non ci sono partite facili in serie A. Tutti gli avversari possono essere temibili se non giochiamo con la giusta determinazione. Abbiamo dimostrato che quando siamo sul pezzo per 90 minuti riusciamo a mettere in difficoltà chiunque. Vogliamo andare a Cagliari per cercare di portare a casa punti importanti.

Ci sono novità sulle ultime perizie per lo stadio? "Ancora non è arrivata, ma ce l'avevano promessa a giorni. Sono tempi tecnici, non credo si possa andare oltre. Il termine dovrebbe essere tra il diciassette e il diciotto ottobre. Sappiamo che lo stadio è stato dichiarato sicuro, se ci sarà da fare qualche intervento saranno comunque lavori collaterali".

Cosa vi siete detti nella riunione di oggi? "Sono riunioni che facciamo periodicamente per verificare l'andamento della stagione e i conti, tutto in linea con quanto preventivato all'inizio dell'anno. Piano piano ci stiamo avvicinando al budget che avevamo previsto dalle sponsorizzazioni. Si va avanti per questa strada".