Simone Colombarini, presidente della SPAL, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan: "Abbiamo raccolto poco ma stiamo giocando bene. Anche oggi la squadra mi è piaciuta, abbiamo messo in difficoltà al Milan, abbiamo giocato alla pari per larghi tratti, però i rossoneri hanno creato qualche occasione in più e una l'hanno sfruttata. È una partita da cui ripartire, giocata bene contro un avversario più quotato. Quando si perde il rammarico c'è sempre, abbiamo concesso pochissimi spazi, si pensava di riuscire a strappare almeno un punto. Abbiamo fatto una buona partita e abbiamo i mezzi per salvarci".