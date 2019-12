TMW - SPAL, Colombarini: "Salvezza? Via a gennaio chi non ci crede"

Fonte: Dall'inviato, Davide Soattin

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha parlato a margine della cena natalizia del club estense. Questo quanto raccolto da TMW: "I problemi si risolvono in famiglia, oggi ci siamo voluti ritrovare numerosi per ritrovare le forze per proseguire la stagione nel miglior modo possibile. Siamo tutti fiduciosi e convinti di poterci sollevare da questo momento difficile".

Mercato di gennaio?

"Vediamo... Manca ancora un po' di tempo. Oggi alla squadra abbiamo dato un messaggio chiaro: noi ci crediamo e vogliamo tenere tutti coloro che ci credono quanto noi. Se qualcuno mostrerà dunque la voglia di andare altrove, proveremo ad accontentarlo già a gennaio. Parallelamente valuteremo come rinforzare la nostra rosa".

Vi aspettavate quest'ultimo posto?

"No, affatto. Mancano all'appello molti punti che potevamo fare, persi alcuni per sfortuna e altri per nostri errori nell'atteggiamento. Confidiamo molto nelle capacità di questa squadra e non ce l'aspettavamo, ma crediamo nella salvezza e sappiamo che possiamo farcela".

La prossima gara col Torino?

"Sarà un'altra partita importante, recupereremo qualche giocatore e il mister schiererà la formazione migliore".