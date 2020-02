vedi letture

tmw SPAL, D'Alessandro pronto al rientro dopo il lungo infortunio: ieri 62 minuti in Primavera

Nella sfida del campionato Primavera tra Milan e SPAL, conclusasi ieri sul 3-1 per i rossoneri, l’esterno destro dei biancazzurri Marco D’Alessandro ha fatto il proprio ritorno in campo, dopo l’infortunio al legamento crociato nella gara di andata contro il Sassuolo. Per lui 62 minuti da titolare a buon ritmo, in attesa di riassaporare il clima partita nel prossimo match di Serie A con il Parma in trasferta.