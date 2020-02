© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un nuovo allenatore per la SPAL. Leonardo Semplici verso l’esonero. Gianni De Biasi era stato individuato come il possibile sostituto, ma al momento il tecnico ex Albania avrebbe preso tempo in attesa di altre opportunità. Così la SPAL ha deciso di virare su Di Biagio. Accordo fino a giugno con opzione, intesa ad un passo...