vedi letture

tmw Spal, Di Biagio: "Se usiamo questo atteggiamento ci toglieremo delle soddisfazioni"

Dopo la sconfitta interna contro la Juventus, il tecnico della Spal Luigi Di Biagio ha parlato in zona mista: "Non parlo della Juventus perchè ciò che mi riguarda è la Spal. Non è possibile che la Spal sia ultima in classifica. Questo è un pensiero che ho detto ai ragazzi quando sono arrivato e oggi l'hanno dimostrato. Se nelle prossime gare avranno lo stesso atteggiamento potremmo toglierci delle soddisfazioni che oggi sembrano difficile ma che saranno a portata di mano quando faremo i primi punti".

Avete giocato con intensità.

"Anche sabato a Lecce abbiamo giocato con una buona intensità. Soltanto così possiamo salvarci e fare punti subito. Quello che mi sento di dire ai ragazzi è di non guardare la classifica. Dobbiamo raggiungere la prima vittoria e quando non lo raggiungi ci sono dei problemi".

Cosa le è piaciuto e cosa no?

"E' una squadra che gioca a calcio e che ha buonissimi giocatori. Dobbiamo sfruttare la velocità e i passaggi bravi per sopperire all'attacco solitario di Petagna. Penso che giocando a calcio e non abbassando l'intensità nei novanta minuti possiamo fare buone cose".

La sfida con la Juve.

"E' una partita difficile da commentare perchè ad un certo punto rischiavamo di soccombere e invece siamo riusciti benissimo. Abbiamo lavorato tanto in queste settimane dal punto di vista fisico ma loro dal punto di vista fisico e mentale ne sono usciti bene. Dobbiamo concludere di più percentuale ci sono le potenzialità".