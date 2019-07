TMW - SPAL, Di Francesco arriverà in prestito con obbligo di riscatto

Fonte: Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Di Francesco-SPAL, un matrimonio che s'ha da fare. Come già riportato nelle scorse ore, l'affare che vedrà il figlio d'arte approdare nella squadra di Ferrara è ormai in via di definizione, ed è stato trovato anche il punto di incontro nella formula. Secondo quanto apprende la redazione di TMW, sarà un trasferimento in prestito, con però incluso l'obbligo di riscatto a favore degli estensi.