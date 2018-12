TMW - SPAL, Djourou sul ko in Coppa Italia: "Peccato, bel primo tempo"

Fonte: Andrea Piras

Johan Djourou, difensore della SPAL, ha parlato in mixed zone dopo il ko (2-1) in Coppa Italia a Marassi contro la Sampdoria: "Abbiamo comunque fatto una bella gara, con un bel primo tempo in cui siamo passati in vantaggio. Peccato per il gol allo scadere. Nella seconda frazione di gioco invece siamo ripartiti troppo timidi. La prossima prossima volta faremo sicuramente meglio. Il gol decisivo subito in contropiede? Difficile da accettare, ma in campo dobbiamo prendere decisioni velocemente, in quella situazione forse era meglio restare più prudenti, nonostante il nostro sistema di gioco".