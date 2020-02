Fonte: Dall'inviato, Davide Soattin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel match di campionato che ha visto la SPAL Primavera superare per 0 a 1 il Venezia, Mohamed Fares ha dato il suo contributo per 60 minuti. L’esterno algerino oggi è stato schierato da titolare e ha giocato una buona partita, specialmente dal punto di vista dell’intensità e della forma fisica, e domani sarà così in panchina con la prima squadra contro il Sassuolo. Ricordiamo che Fares è fuori dallo scorso agosto per un grave infortunio al ginocchio.