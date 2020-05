tmw SPAL, due percorsi per il dopo Vagnati: il piano "Serie B" punta su Ludergnani

vedi letture

Dal momento in cui il divorzio fra Davide Vagnati e la SPAL è divenuto ufficiale la lista con i nomi dei possibili sostituti del ds, protagonista dell’incredibile risalita del club estense dalla Serie C al massimo campionato, si è fatta di giorno in giorno più lunga. In casa SPAL però sembrano non avere assolutamente fretta di decidere, tanto da voler capire come finirà questa tribolatissima stagione prima di fare una scelta. Rimanere in Serie A porterebbe, infatti, la famiglia Colombarini e il presidente Mattioli ad intraprendere un certo tipo di cammino (Romairone sta acquisendo consensi), mentre il ritorno in cadetteria ne implicherebbe un altro.

A proposito di quest’ultima possibilità, secondo quanto raccolto dalla nostra, redazione si fa sempre più spazio la possibilità che a raccogliere l’eredità di Vagnati possa essere Ruggero Ludergnani, nome poco noto al grande pubblico, ma già a capo del settore giovanile degli emiliani. Una scelta, questa, che andrebbe nel colco della continuità per un club che ha sempre fatto della programmazione la propria carta vincente.