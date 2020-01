Fonte: dal nostro inviato, Davide Soattin

Francesco Colombarini, patron della SPAL, commenta così il ko subito con l'Hellas Verona. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Dovevamo vincere questa partita, invece le cose non sono andate come previsto. Non ne faccio un dramma. Nella ripresa abbiamo visto una squadra che si è data da fare, ci sono dei segnali di ripresa. Ottimismo dopo 12 punti in 18 partite? Sono più ottimista di prima, vedo una squadra in miglioramento".

Mister Semplici può dormire sonni tranquilli?

"Se prende qualche tranquillante sì. Tranquilli forse no. Serve impegno, dobbiamo raggiungere dei risultati che non devono sfuggire questa volta. Il girone di ritorno dovrà essere sicuramente più proficuo".

Il mercato?

"Non ci tocca in questo momento, andiamo avanti con questa squadra. Non sono previsti né cessioni, né acquisti".