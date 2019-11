Fonte: dal nostro inviato Antonio Parrotto

Il patron della SPAL Francesco Colombarini ha parlato in zona mista del pareggio contro il Genoa: “Quello che mi è dispiaciuto di più è stata la mancanza di Di Francesco nel secondo tempo. Questo è stata la mancanza che ha pesato. Strefezza? Si era impegnato, aveva dato tutto in questa partita, ma purtroppo ha avuto un problema ed è stato sostituito. Più che la mancanza di tranquillità ho visto della stanchezza in giro”.