Il patron biancazzurro si è sbottonato nel corso della conferenza stampa di fine mercato, dove ha analizzato gli strascichi successivi al sequestro del Mazza

Fonte: inviato a Ferrara

Francesco Colombarini, patron della SPAL, nel corso della conferenza stampa di fine mercato indetta dai biancazzurri, ha analizzato il tema dell'estate, quello relativo al sequestro dello stadio Paolo Mazza. Queste le sue parole: “Una cosa di questo genere non ce la aspettavamo e ancora oggi si sta protraendo, sperando che il tutto si possa chiudere tra circa due settimane, quando verrà relata la tesi finale con tutti i risultati e le risposte delle rilevazioni fatte. In parte, la questione stadio ha compromesso leggermente anche la campagna acquisti, soprattutto perché non si sapeva se si giocava o meno. La sicurezza matematica non la si aveva, e quindi si dovevano prendere delle decisioni che a volte non erano delle più idonee. Dovremo fare tesoro di questa esperienza”.