tmw SPAL, Fares finalmente in campo dall'inizio. Il Napoli lo monitorerà da vicino

Mohamed Fares è tornato in campo dal primo minuto. Dopo aver saltato buona parte della stagione per il brutto infortunio rimediato questa estate, il terzino algerino è nuovamente a disposizione della SPAL e ieri - dopo aver giocato qualche minuto contro la Juventus - è tornato in campo dall'inizio in una gara che ha visto la squadra di Ferrara tornare alla vittoria, a Parma grazie al gol di Petagna.

Per Fares, quindi, calvario finito. Il laterale classe '96 vuole adesso tornare al 100% e ripartire da dove aveva lasciato, cioè anche da un'estate che l'aveva visto protagonista fino al momento dell'infortunio. Napoli, Atalanta, Sassuolo e soprattutto Inter i club che si erano interessati a lui lo scorso luglio: l'accordo con la società di Suning era molto vicino, poi l'infortunio fece saltare tutto. La prossima però può essere l'estate giusta per il salto di qualità e il Napoli ha già fatto sapere che resta sulle sue tracce.