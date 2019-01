Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La SPAL ha definito l'acquisto in prestito di Alessandro Murgia dalla Lazio. Qualche giorno fa il suo agente è stato a Formello per incontrare la dirigenza biancoceleste; oggi il giocatore è pronto per affrontare una nuova avventura, la prima lontano dal club dove è cresciuto e con cui ha collezionato 49 presenze e 4 gol. Secondo le informazioni raccolte dalle nostra redazione, è fatta per il passaggio del centrocampista in prestito per sei mesi.