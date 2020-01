TMW - Spal, Felipe: "Serve unità per uscire da questa situazione"

Fonte: Dai nostri inviati, Tommaso Bonan e Luciana Magistrato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Spal Felipe ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Per quello che abbiamo messo in campo oggi meritavamo qualcosa in più. Prendere un gol così è una bella mazzata".

L'autogol?

"E' stato sfortunato. Al di là di quello, si è vista una squadra che ha cercato di giocare con personalità. Credo che questo bisognerà mantenerlo nelle prossime gare".

Serve più cattiveria?

"Serve avere un po' di cattiveria e attenzione. Nell'intervallo ho detto ai compagni che i nostri avversari sono forti che possono tirare fuori qualcosa. Alla fine ci hanno punito. Bisogna sempre avere concentrazione e cattiveria".

Lo sberlone di Chiesa?

"Una situazione fortuita".

Corsa a quattro per la salvezza?

"Noi dobbiamo guardare più noi perché alterniamo prestazioni buone ad altre meno buone. Solo con l'unione di tutti possiamo toglierci da questa situazione".