© foto di Chiara Biondini

Intervistato da TMW in occasione della consegna del premio 'La Clessidra' a Sansepolcro, l'attaccante della SPAL Sergio Floccari ha parlato anche dei compagni di squadra Petagna e Lazzari: "Un giudizio su Petagna in Nazionale? Secondo me ha fatto un percorso di crescita importante, sono i fatti che parlano. Sta dimostrando di essere affidabile sotto tanti aspetti, realizzativo, fisico e della continuità. Ha tutte la carte in regola. Lazzari già da big? L'anno scorso ha dimostrato già di esserlo, per noi è importantissimo, anche per lui parlando i numeri. Ha velocità e qualità nell'uno contro uno, caratteristiche che non si trovano spesso in giro. Questo lo rende un giocatore appetibile per le big".