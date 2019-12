TMW - SPAL, Floccari: "Momento difficile. Per uscirne ci aiutino i tifosi"

Fonte: dal nostro inviato, Davide Soattin

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Raggiunto a margine della cena di Natale della SPAL, l'attaccante degli estensi Sergio Floccari ha commentato questa prima parte di stagione dei suoi: “Siamo consapevoli del momento difficile, ma consapevoli che possiamo venirne fuori uniti e compatti. Ci sono tutti i presupposti per ripartire e venire fuori da questa situazione. Sappiamo di doverci mettere una grande dose di impegno e abbiamo la volontà di farlo. Per questo chiediamo anche ai nostri tifosi di sostenerci e di continuare a farlo come hanno fatto anche nella trasferta di Roma”.