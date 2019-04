TMW - SPAL, Floccari: "Non so ancora se smetterò a fine stagione"

Fonte: Da Ferrara, Giovanni Albanese

© foto di www.imagephotoagency.it

Per noi era una partita molto difficile, la Juventus poteva festeggiare lo Scudetto e siamo stati bravi a ribaltare la partita nel secondo tempo. Sul gol avevo intuito che il loro difensore non potesse accorgersi del mio movimento, ne ho approfittato inserendomi tra di loro e mettendola dentro". Parole e pensieri di Sergio Floccari, centravanti della SPAL che oggi ha realizzato il gol del definitivo 2-1 nella gara vinta contro la Juventus. "E' stato un gol importante - ha dichiarato in zona mista al termine del match - in un momento della stagione molto importante, mi andava di festeggiarlo alla grande con i tifosi. Quest'anno siamo stati bravi a gestire le varie situazioni e ora stiamo raccogliendo i frutti del lavoro di qualche mese fa, quando le cose non andavano. Chiaramente non è finita, mancano delle partite importanti e dobbiamo continuare con questo atteggiamento e consapevolezza.

Si vede che in campo ti diverti.

"Feci la scelta di venire alla SPAL dal Bologna con grande passione, avevo voglia di divertirmi e ho trovato una piazza con tantissimo amore verso la squadra. Questo ti stimola. Noi abbiamo un grande gruppo che nelle difficoltà sa reagire. Il mio rendimento è la conseguenza di tutto ciò. Io ancora mi diverto, riesco a comunicare bene con loro. Questo è un gruppo di ragazzi con cui mi diverto".

Per la carriera dirigenziale c'è ancora tempo?

"Una decisione definitiva ancora non c'è, dovrò parlarne anche con la società. Per me è stata una stagione particolare, fino a dicembre non stavo bene col piede e facevo davvero fatica. Nell'ultimo periodo però sto bene, mi sto divertendo. Arriverò a una decisione finale, ma mi piacerebbe condividerla anche con la società".