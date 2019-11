TMW - SPAL, Floccari: "Siamo consapevoli di poter fare molto di più"

Fonte: dal nostro inviato Davide Soattin

Il centravanti della SPAL Sergio Floccari ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro la Sampdoria che ha fatto scivolare all’ultimo posto il club estense: “È finita molto male, dispiace perché avevamo fatto una buona gara, ma paghiamo a caro prezzo il minimo calo. È stato così a Milano e anche stasera. La mia sensazione dal campo è che la Samp nella ripresa fosse più in difficoltà che nel primo tempo, ma abbiamo subito un gol con la squadra schierata a causa di un rilassamento che abbiamo pagato a caro prezzo. La cosa peggiore che potrebbe accadere, ma non accadrà, è quella di deprimersi. Dobbiamo essere lucidi, pensare che mancano due terzi di campionato e che i punti per risalire non mancano. Dobbiamo però cercare di trovare una continuità anche sotto il profilo mentale altrimenti diventa difficile fare punti. Dobbiamo tenere la testa alta e ripartire con lo spirito giusto altrimenti questa sconfitta farà ancora più male. Ci portiamo dietro certi errori da inizio campionato, non dobbiamo dare coraggio agli avversari e per farlo serve gestire la palla e imporre il nostro gioco. - conclude Floccari – Tifoseria? Come squadra è giusto che ci prendiamo le nostre responsabilità del momento, sappiamo e vogliamo fare di più. Nell’ambiente, quando i risultati non arrivano, è normale che vi sia delusione, ma tutti sanno che la compattezza è stata una delle armi fondamentali degli ultimi anni. Siamo consapevoli di poter fare molto di più e vogliamo farlo”.