© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emiliano Viviano pronto a tornare in Italia. Alla SPAL. Previsto incontro tra la società e Claudio Vigorelli, agente del portiere attualmente in forza allo Sporting CP, giorno 2 gennaio. Si va verso il prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A. Vigorelli intanto è a lavoro per convincere il club portoghese a coprire parte dell’ingaggio, condizione imprescindibile per l’approdo di Viviano alla SPAL. Filtra comunque ottimismo perché lo Sporting andrebbe comunque a risparmiare qualcosa e consentirebbe al calciatore di trovare spazio altrove. Viviano-SPAL, a lavoro per limare i dettagli...