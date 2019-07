Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Non solo in entrata, la SPAL in queste ore lavora anche sul mercato in uscita. Secondo quanto raccolto da TMW, gli estensi avrebbero infatti quasi definito il trasferimento di Mattia Vitale al Frosinone. Il centrocampista classe '97, reduce dal prestito al Carpi della scorsa stagione, è vicino così a intraprendere una nuova avventura in Ciociaria.