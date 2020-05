tmw SPAL, in attesa del protocollo avanti con gli allenamenti individuali e facoltativi

In attesa di un protocollo per la ripresa del campionato di Serie A, la SPAL proseguirà gli allenamenti individuali e facoltativi anche a partire dalla prossima settimana. Da lunedì 18 maggio infatti, seguendo un programma di lavoro atletico fornito dallo staff tecnico di Gigi Di Biagio, Petagna e compagni potranno accedere quattro per volta ai campi del centro sportivo di via Copparo. Intanto, nel caso in cui venga confermato il maxi-ritiro, la società estense fa sapere di aver prenotato presso l’Hotel Carlton di Ferrara, consueta sede dei ritiri pre partita degli emiliani. Al momento però, da questo punto di vista, tutto rimane bloccato e i giocatori faranno rientro nei loro domicili, aspettando nuovi e decisivi sviluppi.