Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico, Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Spal perde 5-1 all'Olimpico contro la Lazio e il clima in casa del club di Ferrara non è certo dei migliori come testimonia il silenzio stampa imposto dalla società al triplice fischio. La panchina di Semplici ha già scricchiolato in stagione, ma mai come questa volta il tecnico è a rischio esonero. L'ultima posizione in classifica a 15 punti di certo non aiuta. La sfida di oggi, poi, non ha mai visto la squadra spallina in gara con le doppiette di Immobile e Caicedo che hanno indirizzato il match già nel primo tempo.