Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Possibile futuro alla SPAL per Lucas Castro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il centrocampista è infatti in uscita dal Cagliari e nelle prossime ore ci sarà un incontro tra le parti per provare ad arrivare alla fumata bianca. In caso di cessione i sardi potrebbero poi cercare di prendere Krunic dal Milan.