Fonte: dal nostro inviato, Dario Marchetti

La SPAL è stata premiata oggi al CONI con i Collari d’Oro e il presidente Walter Mattioli ha parlato dal palco: “Intanto mi fa piacere di aver fatto contento il Premier Conte e Malagò che sono tifosi della Roma e ieri abbiamo perso 3-1. Abbiamo lavorato sodo per rimanerci in Serie A. È un campionato molto difficile e per una società piccola come la nostra non è facile. Facciamo un po’ fatica, ma abbiamo i mezzi per salvarci. Siamo determinati”