TMW - SPAL, Mattioli: "Campagna abbonamenti per venire incontro ai tifosi"

Fonte: dal nostro inviato, Davide Soattin

© foto di Federico Gaetano

Il presidente della SPAL, Walter Mattioli, ha parlato a margine della conferenza stampa dedicata al settore giovanile, in merito alla prossima campagna abbonamenti del club estense: "Se non sarà metà giugno, partiremo intorno al 20. A giorni faremo una conferenza stampa dedicata a questo argomento. C’è stato proprio chiesto dai nostri tifosi di iniziare prima, proprio per rispettare le loro esigenze. Grandi novità in vista non ce ne sono comunque”.