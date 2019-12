TMW - SPAL, Mattioli: "Dimostrato che questa squadra può giocar bene"

Fonte: Davide Soattin

Walter Mattioli, presidente della SPAL, ha commentato l'ottima vittoria della formazione di Leonardo Semplici contro il Lecce nel IV° turno di Coppa Italia: "Abbiamo fatto un'ottima partita, specialmente nel primo tempo, con un buon calcio tutto di prima. Abbiamo dimostrato che la squadra c'è e che si possono fare buone partite. Siamo contenti di aver passato il turno e per aver fatto una buona partita. Spero questo risultato risollevi l'umore della squadra e della tifoseria. Jankovic? Finché ne ha avute mi è piaciuto tantissimo, ma è stata un'ottima prestazione da parte di tutta la squadra. Il Lecce giocato con qualche titolare in meno rispetto a noi, occorre dirlo, ma abbiamo fatto bene. E' stata una bella partita. Oggi ci sono stati cinquemila tifosi contenti. Adesso testa al Brescia. Se giocheremo così ci divertiremo. Il ritorno di Corini alla guida delle Rondinelle? Porterà benefici. Corini è nel cuore dei tifosi e della squadra. Probabilmente sarà un qualcosa in più per loro e una preoccupazione in più per noi, ma se giochiamo come stasera non dobbiamo avere paura di nessuno. Reca? Stanno valutando la sua situazione. Il ragazzo ha sentito tirare il muscolo. Sarebbe un altro problema non di poco conto".